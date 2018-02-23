Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

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Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены по случаю Дня защитника Отечества. Президент России подошел к венку, расправил ленты и на несколько секунд задержался, отдавая дань уважения всем погибшим защитникам нашей страны.

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня Защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский лидер подошел к венку, расправил ленты и на несколько секунд задержался, отдавая дань уважения всем погибшим защитникам нашей страны. Кроме того, Путин возложил цветы к каждой стелле города-героя у Кремлевской стены.

В торжественной церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу и другие государственные и политические деятели.