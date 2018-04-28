Более 70 единиц спецтехники задействованы в ходе противопожарных учений в Москве

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​Силы столичного управления МЧС, сотрудники департамента по гражданской защите, а также добровольческие подразделения приняли участие в масштабных противопожарных учениях на территории Москвы и области. Всего задействовано более 70 единиц спецтехники.

Более 70 единиц спецтехники задействовали в ходе масштабных противопожарных учений на территории Москвы и области, передает "ТВ Центр".

В манёврах приняли участие силы столичного управления МЧС, сотрудники департамента по гражданской защите, а также добровольческие подразделения. По сценарию учений, на территории лесного массива начался пожар. Причиной стало неосторожное обращение с огнём. По тревоге подняли шесть вертолётов, несколько беспилотников, 10 моторных судов, а также наземную технику городского хозяйства столицы. Все очаги возгорания потушили в кратчайшие сроки.

"Результаты сегодняшних учений - они обнадёживают. Тот замысел, который комиссия по чрезвычайным ситуациям изложила в своём решении - он сегодня оправдан. С завтрашнего дня на территории города Москвы мы вводим режим особо опасного периода по пожароопасной безопасности, с тем, чтобы не допустить каких-то возгораний или каких-то крупных пожаров", - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.