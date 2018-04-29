Президент Южной Кореи рассказал Путину об итогах встречи с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Южнокорейский лидер рассказал об итогах переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном. Стороны позитивно оценили результаты встречи. Путин подтвердил готовность России содействовать налаживанию практического взаимодействия Сеула с Пхеньяном.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе корейской стороны. Мун Чжэ Ин рассказал Путину об итогах его переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"В ходе обмена мнениями обе стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договоренности. Особо выделено зафиксированное в Пханмунчжомской декларации намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова путем его полной денуклеаризации", - говорится в сообщении Кремля.

Путин и Мун Чжэ Ин выразили уверенность, что согласованные меры по развитию сотрудничества Сеула и Пхеньяна будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе. Российский президент подтвердил готовность содействовать налаживанию практического взаимодействия Южной Кореи с Северной. В частности, Путин отметил готовность реализовать крупные трехсторонние инфраструктурные и энергетические проекты.

"Владимир Путин подчеркнул важность продолжения усилий всех вовлеченных сторон по политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, в том числе с учетом ориентиров, содержащихся в российско-китайской "дорожной карте" урегулирования", - сообщили в Кремле.

Главы государств также обсудили вопросы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено расширению взаимовыгодного сотрудничества в разных областях. Также президенты согласовали график контактов на высшем уровне.