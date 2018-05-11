Пронесший бойца Росгвардии в Москве мужчина может сесть на 10 лет

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В отношении мужчины, который обхватил за талию сотрудника Росгвардии в Москве и пронес его несколько метров, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 6 мая.

Следователи предъявили обвинение мужчине, который пронес сотрудника Росгвардии по вестибюлю станции метро "Сухаревская" в Москве.

"Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Москве предъявили обвинение в совершении преступления по статье "применение насилия, в отношении представителя власти", - говорится в сообщении на сайте ГСУ СКР по столице.

Следствие установило, что 6 мая молодой человек на станции "умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику в форменном обмундировании и являющимся представителем власти", подошел к нему сзади, обхватил руками со спины и пронес по вестибюлю станции.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по уголовному делу продолжается.

Максимальное наказание по статье "Применение насилия, в отношении представителя власти" - до десяти лет лишения свободы, напоминает РИА Новости.