16:14, 12 мая 2018

В Китае два сурка устроили драку из-за самки

Теги:  В мире  китай  курьезы  животные

В Китае два сурка устроили схватку прямо на проезжей части. Драка началась из-за того, что один из самцов ухаживал за маленькой самкой, но неожиданно появился другой сурок. Звериный бокс прервал приближающийся автомобиль.

Два сурка подрались из-за самки посреди дороги в Китае.

Очевидны рассказали, что один из самцов ухаживал за маленькой самкой, но неожиданно появился потенциальный соперник. Кавалер попытался прогнать незваного гостя, но тот не уступал, и в итоге между ними завязался бой.

Звериный бокс прервал приближающийся автомобиль.

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