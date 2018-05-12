В Китае два сурка устроили драку из-за самки

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В Китае два сурка устроили схватку прямо на проезжей части. Драка началась из-за того, что один из самцов ухаживал за маленькой самкой, но неожиданно появился другой сурок. Звериный бокс прервал приближающийся автомобиль.