Путин призвал сближать денежно-кредитную политику в ЕАЭС

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Сочи на один день стал столицей большой евразийской политики. В понедельник там прошел саммит ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и впервые участвующий во встречах такого уровня новый премьер Армении обсудили самый широкий круг вопросов - как сугубо экономических, так и затрагивающих аспекты международной безопасности.

Для лидеров стран членов ЕАЭС это фактически первая встреча в этом году. А для президента Путина это еще и первый контакт с главами ближайших для России союзных государств после инаугурации. Оттого началу саммита в Сочи предшествует сразу серия двусторонних встреч, передает "ТВ Центр".

Особое внимание в этой череде двусторонних переговоров, конечно же, к первой встрече Путина и нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В апреле он организовал и возглавил массовые акции протеста у себя в стране, вынудив прежнего главу правительства Сержа Саргсяна уйти в отставку. 8 мая Парламент Армении утвердил Пашиняна на посту премьер-министра. И вот он в России, куда фактически совершает свой первый зарубежный визит. И этот шаг в Москве, конечно же, не могли не оценить.

"Уважаемый премьер-министр, уважаемые коллеги. Я рад вас поприветствовать. Поздравить вас лично с избранием на должность председателя правительства", - отметил Путин.

"Спасибо за теплые слова, очень приятно, что буквально через несколько дней после избрания на пост премьер-министра Армении у меня есть возможность встретиться с вами с вами, потому что, я думаю, что есть кое-что, что можно обсуждать, но и есть кое-что, что не нуждается в обсуждении, это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией", - заявил Пашинян.

Причем, в Сочи, где исторически живет огромное количество армян, Пашинян приезжает накануне. Едет в армянскую церковь Святого Саркиса в Адлере. Встречается с представителями общины. Произносит короткую, но эмоциональную речь, подтверждая, что собирается развивать армяно-российские отношения.

Пашинян уже неоднократно заявлял, что считает Россию стратегическим партнером для Армении. Причем, как в экономическом, так и в военном плане, тем самым подтверждая, что Ереван не собирается покидать ни ОДКБ, ни Евразийский экономический союз, прагматично оценивая выгоды от членства. В ближайшие дни, например, планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Временно к зоне свободной торговле вот-вот присоединится Иран. Активные переговоры ведутся с Израилем, Сербией и Сингапуром. Ну а конкретно в Сочи статус наблюдателя получает Молдова.

"Как понимаю, все члены высшего евразийского экономического совета поддерживают данное решение, а значит, как условились ранее, уже сегодня мы можем предоставить статус государства наблюдателя республике Молдова", - сказал Путин.

Россия, которая сейчас председательствует в ЕАЭС, ставит довольно серьезные задачи по развитию Евразийского экономического союза. Речь идет о ключевых областях. От атомной энергетики до валютного взаимодействия. Нюансы обсуждают сначала в узком составе. Затем в расширенном, открыто говоря и о проблемах.

Проблематику ЕАЭС Путин обсуждает лично с каждым из лидеров стран-членов союза, проводя отдельные встречи. Лукашенко, Назарбаев, Жээнбеков. Всей этой череде двусторонок предшествует еще одна беседа, выходящая за рамки саммита, с главой МАГАТЭ Юкиа Амано.

"Вы знаете, что Россия - один из ключевых участников процесса развития Атомной энергетики в мире. Полностью выполняем свои обязательства и все работы, которые проводит Россия в сфере развития атомной энергетики, строго укладываются во все ограничения ,связанные с нераспространением оружия массового уничтожения", - отметил Путин.

Уже без журналистов российский лидер и глава Международного агентства по атомной энергетике обмениваются мнениями по северокорейской проблематике. И, разумеется, обсуждают ситуацию вокруг Ирана. Из ядерной сделки с этой страной США вышли, принуждая теперь своих союзников в Европе поступить также. Хотя глава МАГАТЭ в понедельник подтвердил, что Тегеран свою часть соглашения продолжает добросовестно выполнять.

Вскользь тема Ирана поднимается и в рамках саммита ЕАЭС. Хотя тут на первом плане, конечно же, экономические вопросы. По итогам лидеры подписывают ряд совместных документов, направленных на дальнейшее развитие Евразийского экономического союза, председательство в котором теперь переходит к Армении.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Сочи.