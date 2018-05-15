15:12, 15 мая 2018

Как роботы "Да Винчи" помогают в работе московским врачам

В Московском клиническом научном центре имени Логинова провели очередную операцию с использованием роботической системы "Да Винчи". Во всей стране сейчас насчитывается менее трёх десятков таких систем. И московские врачи имеют самый большой опыт в работе с ними.

Теги:  Медицина  больница  москва

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александры Сергомасовой.

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