Как роботы "Да Винчи" помогают в работе московским врачам
В Московском клиническом научном центре имени Логинова провели очередную операцию с использованием роботической системы "Да Винчи". Во всей стране сейчас насчитывается менее трёх десятков таких систем. И московские врачи имеют самый большой опыт в работе с ними.
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