Как роботы "Да Винчи" помогают в работе московским врачам

В Московском клиническом научном центре имени Логинова провели очередную операцию с использованием роботической системы "Да Винчи". Во всей стране сейчас насчитывается менее трёх десятков таких систем. И московские врачи имеют самый большой опыт в работе с ними.

Врач управляет роботом "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Врач управляет роботом "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Робот "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Робот "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Хирург

Фото: ТВ Центр Хирург

Фото: ТВ Центр Врач проводит операцию с помощью робота "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Врач проводит операцию с помощью робота "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Врачи проводят операцию с помощью робота "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Врачи проводят операцию с помощью робота "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Больница

Фото: ТВ Центр Больница

Фото: ТВ Центр

Врач управляет роботом "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Робот "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Хирург

Фото: ТВ Центр Врач проводит операцию с помощью робота "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Врачи проводят операцию с помощью робота "Да Винчи"

Фото: ТВ Центр Больница

Фото: ТВ Центр