Кремль ответил на претензии к букету для Меркель

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Кремль отреагировал на статью в немецком таблоиде Bild, в которой подаренный Владимиром Путиным Ангеле Меркель букет цветов назван оскорблением. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дарить цветы в России — это признак хорошего тона.

Дарить цветы в России — это признак хорошего тона. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на статью немецкого журнала Bild.

"У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы - и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся", - приводит слова Пескова агентство РИА Новости.

Владимир Путин во время встречи с Ангелой Меркель в Сочи подарил ей букет цветов. Журнал Bild воспринял поступок президента как некий сигнал, который выглядит как оскорбление.