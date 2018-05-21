США назвали условия для новой сделки с Ираном

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Вашингтон выдвинул 12 условий для заключения новой сделки с Тегераном. Их озвучил госсекретарь Майк Помпео. По мнению США, Иран был и остаётся главным спонсором международного терроризма и, несмотря на соглашение, продолжает разрабатывать свою ядерную программу.

Это первое большое публичное обращение Майка Помпео на посту главы Госдепа. Но милая улыбка на его лице никого не должна вводить в заблуждение. Две недели назад Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном в нарушение всех международных обязательств. И вот в понедельник госсекретарь с трибуны уже грозит исламской республике самыми жесткими санкциями в истории, передает "ТВ Центр".

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на режим. Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений. Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными в том случае, если режим не изменит свой курс", - заявил Помпео.

Нынешний курс Тегерана, по словам Помпео, "неприемлемый и непродуктивный". Как надо, по всей видимости, знают только в Вашингтоне.

"Сделка лишь откладывала появление у Ирана способности разрабатывать ядерное оружие. И не гарантировала безопасность американского народа. Больше этого не будет. Не будет больше беспрепятственного расширения мощи Ирана", - заявил он.

В то время как остальные члены "шестерки", выразившие, к слову, приверженность достигнутому в Вене соглашению, а это Россия, Великобритания, Франция, Германия и Китай, довольны тем, как работает сделка, США предлагают свой вариант соглашения. Двустороннего. И, конечно, на американских условиях. Всего их 12, и касаются они не только гарантий ядерного нераспространения. Соединенные Штаты идут дальше. Кроме требования никогда не получать доступ к ядерному оружию, не заниматься переработкой плутония и остановить работы по обогащению урана, Тегерану следует забыть и о программе баллистических ракет. Плюс "прекратить некоторые действия на Ближнем Востоке", которые вызывают недовольство США и их союзников.

"Иран был и остаётся главным спонсором международного терроризма. Он поддерживает ХАМАС, "Талибан", "Хезболлу" и "Аль-Каиду". Ему нужно прекратить оказывать поддержку террористическим группировкам, действующим на Ближнем Востоке. Он должен вывести все силы, находящиеся под иранским командованием, из Сирии. Иранскому режиму придется сделать выбор — или растрачивать свои деньги на войны за рубежом, или сохранить жизнь своей экономике. На то и другое денег у него не будет", - заявил Помпео.

По сути, это ультиматум. Попытка полностью подчинить себе исламскую республику, заставить режим действовать по указке из Вашингтона.

И если Тегеран будет послушным, ему обещают и отмену тех самых беспрецедентных санкций, и полномасштабные торговые отношения, и новейшие технологии, и интеграцию национальной экономики в мировую. В общем, рай на земле. Иран же, в свою очередь, еще накануне дал понять: позиция США для него неприемлема. И заявил, что продолжит соблюдать достигнутое в Вене соглашение только в том случае, если Европейский союз компенсирует урон от американских санкций.

Европе Помпео, к слову, настоятельно посоветовал поддержать США. Но та пока держится. В частности, 18 мая Еврокомиссия опубликовала пакет мер для противодействия новым американским ограничениям против Ирана. Предлагается перейти на прямые расчеты с Центробанком республики, разрешить прямые инвестиции и заблокировать возможность компаниям ЕС исполнять санкции США. Хватит ли духу реализовать это все - вопрос. Как и то, удастся ли убедить Иран не возобновлять ядерную программу, не обогащать заново уран, и не создать, в конце концов, ядерную бомбу. Ясно лишь одно: Дональд Трамп уже вовсю готовится подсчитывать доходы от расширения европейских нефтегазовых рынков для американских сырьевиков. И в этом его чудовищная правда. Его Америка, которая "прежде всего".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".