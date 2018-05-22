Жириновский предложил считать молодежью людей до 60 лет

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия согласна с предложением Минздрава считать граждан детьми до 30 лет. По его словам, в таком случае граница молодости должна завершаться в 60 лет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал предложение Минздрава России о продлении периода детства до 30 лет. По его словам, граница молодости в таком случае должна завершаться в 60 лет, передает Агентство "Москва".

"Мы согласны с Минздравом, что граждан можно считать детьми до 30 лет. Более того, мы бы расширили рамки остальных возрастных групп. Молодостью можно назвать период с 30 до 60 лет. До 90 лет - это зрелость. А старость уже после", - заявил политик.

Накануне, 21 мая, глава Минздрава России Вероника Скворцова на всероссийской конференции партии "Единая Россия" "Направление 2026" заявила, что детство в перспективе будет продолжаться до 30 лет.

При этом она отметила, что зрелый возраст увеличится на столько, на сколько увеличится детство. "Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития - удлинение периода детства и активного взрослого возраста", - сказала она.