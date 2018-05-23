Израиль отказался пускать жителей Газы в Иерусалим во время Рамадана

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Тель-Авив не будет пускать жителей сектора Газа в Иерусалим во время Рамадана с 16 мая по 14 июня. Теперь проживающие на территории Газы мусульмане не смогут посетить мечеть Аль-Акса.

Власти Израиля приняли решение не пускать жителей сектора Газа в Иерусалим в Рамадан с 16 мая по 14 июня. Об этом пишет газета "Известия".

Таким образом, проживающие на территории Газы мусульмане не смогут посетить мечеть Аль-Акса, которая является третьей по значимости после мечетей в Мекке и Медине. Ранее Тель-Авив выдавал специальные пропуска для совершения пятничных молитв на территории Восточного Иерусалима и позволял палестинцам Газы и Западного берега совершать совместные ифтары - разговения по окончании дневного поста.

Однако в этом году, согласно заявлению главы КОГАТ майора Камиля Абу Рокона, такие права жителям сектора Газа не предоставлены.

По словам Абу Рокона, сектором Газа управляет террористическая организация ХАМАС, которая "использует гражданские инициативы Израиля для распространения террора". Он добавил, что меры в честь наступления месяца Рамадан были одобрены только для жителей Иудеи и Самарии.

Посольство Израиля в США подтвердило эту информацию и отметило, что жителям Западного берега реки Иордан в рамках священного месяца Рамадана будут выданы десятки тысяч пропусков для совершения пятничных молитв. Также будет увеличено время работы пограничных КПП. Палестинцы могут воспользоваться главной воздушной гаванью Израиля, аэропортом Бен-Гурион, для совершения международных полетов.