Более 1,6 тысячи москвичей пострадали от укусов клещей за неделю

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Более 1600 человек обратились в московские медицинские организации в период с 14 по 20 мая. Они пожаловались на укусы клещей. В частности, укусы были зафиксированы в 39 районах Подмосковья.

В московские медицинские организации в период с 14 по 20 мая обратились 1635 человек, которые пожаловались на укусы клещей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

В управлении отметили, что рост количества обратившихся за медпомощью связан с массовым выездом населения на природу, а также повышением активности клещей из-за жаркой погоды. Однако обращаемость пострадавших в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.

Согласно данным управления, укусы были зафиксированы в 39 районах Подмосковья. Также 38 раз москвичей кусали в областях и республиках России, а также в Австрии, Англии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Украине и Чехии.

Всего с начала 2018 года в столице зарегистрировано 15 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом, которые произошли на территории Московской, Владимирской, Калужской и Саратовской областей, Мордовии, Дагестана и Болгарии. Это на четыре случая больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Также зарегистрировано два завозных случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Вместе с тем, управление отмечает, что с начала сезона активности клещей в 2018 году в Москве обработано более 703 гектаров территорий, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.