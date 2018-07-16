В результате пожара в московском автосервисе пострадали 12 человек

В автосервисе вблизи дома 19 на Авиационной улице в Москве произошел пожар. Пострадали 12 человек. По предварительным данным, в здании взорвался баллон с газом. Возгорание ликвидировано на площади в 50 квадратных метров.

В здании автосервиса на Авиационной улице в Москве произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время сообщается о двенадцати пострадавших.

Также отмечается, что возгорание вблизи дома 19 ликвидировали на площади в 50 квадратных метров. По предварительным данным, в автосервисе взорвался баллон с газом.

Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.