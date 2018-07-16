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В результате пожара в московском автосервисе пострадали 12 человек

16:34
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В автосервисе вблизи дома 19 на Авиационной улице в Москве произошел пожар. Пострадали 12 человек. По предварительным данным, в здании взорвался баллон с газом. Возгорание ликвидировано на площади в 50 квадратных метров.

В здании автосервиса на Авиационной улице в Москве произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время сообщается о двенадцати пострадавших. 

Также отмечается, что возгорание вблизи дома 19 ликвидировали на площади в 50 квадратных метров. По предварительным данным, в автосервисе взорвался баллон с газом.

Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

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