В результате пожара в московском автосервисе пострадали 12 человек

В автосервисе вблизи дома 19 на Авиационной улице в Москве произошел пожар. Пострадали 12 человек. По предварительным данным, в здании взорвался баллон с газом. Возгорание ликвидировано на площади в 50 квадратных метров.
В здании автосервиса на Авиационной улице в Москве произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В настоящее время сообщается о двенадцати пострадавших.
Также отмечается, что возгорание вблизи дома 19 ликвидировали на площади в 50 квадратных метров. По предварительным данным, в автосервисе взорвался баллон с газом.
Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.
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