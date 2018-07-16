В США по подозрению в шпионаже задержали россиянку

В Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина по подозрению в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что Бутина планировала "проникнуть в организации, влияющие на американскую политику". Россиянка была задержана 15 июля.

Гражданка России Мария Бутина задержана в США по подозрению в шпионаже в пользу России, передает РИА Новости.

Бутиной вменяют в вину "сговор c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве, сообщил Минюст США. 29-летняя россиянка, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля.

Согласно обвинительному заключению, с 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства.

Бутина обвиняется в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику". Ей грозит до пяти лет тюрьмы.