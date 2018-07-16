ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США по подозрению в шпионаже задержали россиянку

22:23
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина по подозрению в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что Бутина планировала "проникнуть в организации, влияющие на американскую политику". Россиянка была задержана 15 июля.

Гражданка России Мария Бутина задержана в США по подозрению в шпионаже в пользу России, передает РИА Новости.

Бутиной вменяют в вину "сговор c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве, сообщил Минюст США. 29-летняя россиянка, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля.

Согласно обвинительному заключению, с 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства.

Бутина обвиняется в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику". Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Главное сегодня
Полиция США на месте происшествия
Полиция США на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100