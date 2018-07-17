Генпрокуратура хочет допросить экс-посла США Макфола

Генеральная прокуратура России готова направить США запрос для допроса сотрудников американских спецслужб по делу в отношении Уильяма Браудера. Об этом сообщил представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, правоохранительные органы хотели бы допросить, в частности, бывшего замначальника бюро разведки Госдепа Роберта Отто и экс-посла в России Майкла Макфола.

Генпрокуратура готова направить в США запрос для допроса сотрудников американских спецслужб и госслужащих по уголовному делу в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщил представитель ведомства Александр Куренной, пишет ТАСС.

"Мы готовы направить очередной запрос в компетентные органы США с просьбой предоставить нам возможность допросить тех самых сотрудников американских спецслужб, ряда других государственных служащих Соединенных Штатов и ряда предпринимателей, для того чтобы впоследствии предъявить им обвинения в тех преступлениях, которые совершал Браудер", - сказал Куренной.

Кроме того, он назвал конкретные имена сотрудников американских спецслужб и госслужащих, причастных к преступной деятельности Браудера. В частности, Куренной упомянул сотрудников АНБ Тодда Хаймана и Светлану Энгерт, Александра Шварцмана, агентов ЦРУ Джима Роута, Роберта Отто, а также служащих Госдепа Дэвида Крэмера, Джонатана Винера, Кайла Паркера.

Кроме того, Генпрокуратура хочет допросить бывшего посла США в России Майкла Макфола. По словам Куренного, под его руководством в Москве компилировались докладные записки в Госдеп по ходу расследования дела Сергея Магнитского.

Представитель ведомства сообщил, что преступная группа Уильяма Браудера вывела из России 1,5 миллиарда долларов. Из них 400 тысяч были переведены на счета Демократической партии США.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера и его партнера Ивана Черкасова к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 миллиарда рублей. При этом в 2013 году Браудер был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 522 миллиона рублей и осужден на девять лет лишения свободы - приговор также был заочным.