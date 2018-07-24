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ПВО Израиля сбили сирийский истребитель "Сухой"

15:37
  • вторник
  • 24 июля 2018

ПВО Patriot армии Израиля сбили сирийский истребитель модели "Сухой" над территорией еврейского государства. Он нарушил воздушное пространство страны и углубился туда на два километра. Однако в Сирии утверждают, что самолет находился над ее территорией в момент атаки.

Сирийский истребитель модели "Сухой" оказался сбит над территорией Израиля. Для этого израильские военные задействовали систему ПВО Patriot, передает "Интерфакс".

По самолету, нарушившему воздушные границы еврейского государства и углубившемуся туда на два километра, были выпущены две ракеты.

Как сообщает РИА Новости, израильская сторона предполагает, что самолет участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции. Они идут последние недели в приграничных районах на юго-западе Сирии.

О том, какая именно модель "Сухого" подверглась атаке и какова судьба пилотов, ничего неизвестно.

Между тем, агентство SANA со ссылкой на военный источник утверждает, что сбитый самолет находился в воздушном пространстве Сирии. Он наносил удары по позициям террористов на юге страны.

Ранее экс-министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что военные Израиля "в состоянии отличить сирийский Су-24 от российского Су-24". В настоящий момент между военными двух стран для предотвращения инцидентов в Сирии работает "горячая линия".

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