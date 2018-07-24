Греция в огне: число жертв лесных пожаров растет

Греция переживает трагедию национального масштаба. Вот уже несколько дней там не утихают крупнейшие за последнее время лесные пожары. Огнем охвачены юго-восточные области государства. Самая сложная обстановка - в пригороде Афин. Число жертв стихии уже достигло 74 человек, среди них много детей. В стране объявлен трехдневный траур. Соболезнования народу Греции выразил Владимир Путин. Президент России предложил оказать республике всю необходимую помощь.

В город-призрак курортное местечко Мати превратилось в считанные часы. Дымящиеся каркасы домов, поваленные столбы, десятки сгоревших машин. Жуткий пейзаж оставила после себя 30-метровая стена огня. Она плавила даже металл. В панике местные жители бросали все и искали спасение в море, передает "ТВ Центр".

В акватории больше 700 человек подобрали военно-морские суда и рыбацкие лодки. Но спастись удалось далеко не всем погорельцам: люди еще не берегу задыхались от едкого дыма в домах и машинах.

Общее число погибших от природных пожаров в Греции превысило 70 человек, больше 150 госпитализированы, 11 – в тяжелом состоянии. Вал звонков в экстренные службы не прекращается. Но чаще всего к моменту приезда пожарных жилые дома и имущество уже догорают.

На борьбу с пожарами брошены все силы, в том числе авиация. Задействованы военные. Огненное кольцо наступает на Афины сразу с трех сторон. Критическая ситуация – в столичной области Аттика. Пламя в буквальном смысле летит, этому сопутствует ветер скоростью до 80 километров в час и 40-градусная жара. Нарушена работа международного аэропорта, сбои в движении поездов. Пожары подбираются к магистралям, которые ведут в Афины. Черные клубы дыма нависают над Парфеноном. Власти Греции сообщили о двух погибших польских туристах. По-прежнему не выходит на связь группа отдыхающих из Дании. Россиян среди пострадавших нет.

Афины попросили помощи у Евросоюза, признав, что самостоятельно справиться с природными пожарами не удается. Несколько стран уже откликнулись. Так Хорватия направляет два самолета амфибии.

Начато расследование причин пожара. По одной из версий, это могли быть умышленные поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Подозрение вызывает то, что пламя занялось одновременно в 15 очагах. Чтобы контролировать ход спасательной операции премьер-министр Греции Алексис Ципрас прервал свой визит в Боснию. Во вторник он обратился к нации.

"Пока ещё не упущено время, чтобы мобилизовать силы и бороться. Бороться за то, что ещё можно спасти, бороться, чтобы полностью победить огонь, бороться, чтобы найти всех пропавших без вести. Мы не хотим скорбеть по новым жертвам, но мы хотим утешить тех, кто уже пострадал", - заявил Ципрас.

Последний раз столь разрушительные природные пожары в Греции бушевали больше 10 лет назад. В стране объявлен трехдневный траур.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".