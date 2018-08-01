Заработали "собянинские льготы" на проезд в электричках

С 1 августа московские пенсионеры и другие льготники могут ездить на пригородных электричках бесплатно. Причём, на всех категориях поездов и вне зависимости от числа поездок. Оформить билет просто - социальную карту москвича нужно перекодировать в кассе на вокзале. Делается процедура быстро и один раз.

Около касс на вокзалах сегодня заметное оживление. Практически у каждого, кто стоит в очереди, в руках социальная карта. Ведь чтобы воспользоваться льготой, карту необходимо сначала активировать, передает "ТВ Центр".

Это можно сделать на любом вокзале столицы и десяти вокзалах Подмосковья. Это Мытищи, Сергиев Посад, Железнодорожная, Домодедово, Люберцы, Подольск, Нара, Одинцово, Павшино и Лобня. А с 15 августа процедура станет еще проще. Перекодировать карту можно будет на всех железнодорожных вокзалах с кассами. В первый день действия новой льготы пассажиры подсчитывают экономию для семейного бюджета.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя в среду эту новость, отметил, что новая льгота позволит также разгрузить дороги, пересаживаясь с личного транспорта на общественный.

"На подмосковных дачах находится около 4 миллионов москвичей. Также большое количество дач и в Твери, и в Рязани, и во Владимире. И последние годы пользовались льготами по пригородному сообщению только ветераны труда и ветераны войны. Это не совсем справедливо в связи с тем, что в Москве льготная категория значительно больше. Например, пенсионеры льготами в пригородных электричках не пользовались, а в городе городским транспортом этими льготами они пользовались. Мы решили восстановить справедливость и предоставить льготы тем категориям, которые пользуются этими льготами в городском транспорте. Всего это 1 миллион 600 тысяч человек", - отметил Собянин.

Помимо пенсионеров без льгот, правом бесплатного проезда в пригородных поездах теперь могут воспользоваться и другие категории граждан. Возможность бесплатного проезда в пригородных электричках действует первый день. Поэтому без технических сбоев все же не обошлось. Но даже в этом случае льготные билеты все равно выдают.

Новая льгота действует круглый год. Москвичи могут оформить разовые бесплатные билеты для проезда в электропоездах всех категорий. Жители Московской области - на все поезда кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.

Екатерина Гоголева, Валерий Белинский, "ТВ Центр".