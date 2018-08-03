Президент ЦАР выразил Путину соболезнования в связи с гибелью журналистов

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера направил российскому лидеру Владимиру Путину послание с соболезнованиями в связи с гибелью российских журналистов.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Президент ЦАР направил президенту России личное послание с соболезнованиями и выразил надежду, что при российской поддержке ЦАР сможет восстановить мир и безопасность на своей территории, чтобы избежать подобных преступлений в будущем", - передает ее слова "Интерфакс".

Об обнаружении погибших российских журналистов СМИ стало известно 31 июля. Их тела нашли рядом с брошенной и обстрелянной машиной в ЦАР на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. У погибших были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По словам Захаровой, российские дипломаты в настоящее время делают все возможное для отправки тел погибших журналистов на родину. К расследованию убийства россиян подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР, выделив четырех экспертов.

"1 и 2 августа центральноафриканские правоохранительные органы при поддержке ооновских специалистов провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло это нападение", - пояснила Захарова.