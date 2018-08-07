Природный пожар в Калифорнии стал крупнейшим в истории штата

Площадь лесного пожара, бушующего на севере Калифорнии, превысила одну тысячу квадратных километров. Этот природный пожар стал крупнейшим в истории штата. Он бушует уже более недели - огонь охватил значительную территорию в округах Колуза, Лейк и Мендосино.

Лесные пожары в Калифорнии признаны самыми масштабными за всю историю штата. Огнём охвачено более одной тысячи квадратных километров, передает "ТВ Центр".

Из-за жаркой погоды и ветра тушение природного пожара крайне затруднено. Со стихией борются свыше 14 тысяч пожарных. На помощь прибыли специалисты из Австралии и Новой Зеландии. Из штата Вашингтон дополнительно направлены 200 военнослужащих. Задействованы четыре военных самолёта СИ-130.

Жертвами огня уже стали девять человек, семеро числятся пропавшими без вести. Опасные районы были вынуждены покинуть почти 40 тысяч жителей.