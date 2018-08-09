По делу о побеге членов "банды GTA" из Мособлсуда обвинили четырех полицейских

СК предъявил обвинения по делу о побеге членов "банды GTA" из Мособлсуда двум конвоирам, двум их начальникам, а также одному из подсудимых - Хазратхону Додохонову.

Следственный комитет предъявил обвинения одному из подсудимых, а также четырем сотрудникам полиции по делу о перестрелке в Мособлсуде с фигурантами дела "банды GTA", об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

1 августа 2017 года пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы.

Петренко рассказала, что подсудимые узнали порядок конвоирования и число сотрудников полиции и решили совершить побег из-под стражи именно в здании суда.

По данным следствия, членов банды сковали цепью с пятью металлическими браслетами, при это одна рука каждого конвоируемого была свободна. Кроме того, по правилам на одного подсудимого должно быть не менее двух сотрудников полиции, а во время попытки побега пять участников банды вели двое конвоиров.

"Командир роты и его заместитель также не учли категорию конвоируемых лиц, возможный характер их действий, не следили за правильным использованием конвоями технических средств, не осуществляли контроль за организацией и несением службы", - отметила Петренко.

Кроме того, обвинение предъявлено одному из подсудимых - Хазратхону Додохонову. Ему вменяется хищение оружия и боеприпасов, побег из-под стражи и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.