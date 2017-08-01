"Банда ГТА" устроила стрельбу в Мособлсуде: хроника событий

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В здании Мособлсуда во вторник прозвучала серия выстрелов. Главные фигуранты громкого дела о жестоких убийствах автомобилистов на подмосковных трассах напали на своих конвоиров, отобрали у них табельное оружие и пытались совершить побег. Однако реализовать этот план им не позволили бойцы Росгвардии.

На часах было 13:50, когда в здании Мособлсуда раздались громкие хлопки. В одном из залов вели аудиозапись заседания. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Я находилась в судебном процессе, в этот момент мы услышали выстрелы - около двадцати пяти выстрелов. Они были все подряд. В последующем у нас заседание отложили. Спускаясь с четвёртого на третий этаж, я увидела женщину раненую. Это судебный пристав. У неё лицо было в крови", - рассказывает адвокат Софья Рубасская.

Сразу же началась экстренная эвакуация. Ведь в здании находились сотни людей, на этот день традиционно было назначено много слушаний.

На сегодняшний день был назначен суд над девятью членами группировки, которая в течение 2 лет расправлялась с водителями на федеральных трассах Подмосковья. Обвиняемых конвоировали после заседания. Их разделили на 2 группы по четыре и пять человек. Преступники - они видимо планировали это заранее - решили совершить побег. Прямо в лифте вторая группа напала на конвоиров. У них отняли оружие. Взяли в заложники и вместе зашли в ближайший зал суда. Где оказались под огнём гвардейцев.

"Один из подсудимых совершил нападение на конвойного, в результате которого его соучастники смогли освободиться и завладеть оружием. При этом конвоир успел вызвать подкрепление. На третьем этаже здания, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников правоохранительных органов был ранен, трое подсудимых уничтожены, еще двое их соучастников с тяжелыми ранениями госпитализированы", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Конвоиры получили множественные телесные повреждения, трое силовиков госпитализированы.

"Ответным огнём были ликвидированы трое нападавших. Это Мамачинов, Мирзашарипов и Субханов. А двое были ранены и обезврежены. Это Хасанов и Гулямов. Четверо остальных подозреваемых из "банды ГТА" находились в этот момент в зале судебного заседания на четвертом этаже. Это Дадахонов, Лугмурадов, Умархасанов и Кадиров. Они не принимали участия в нападении", - рассказала прес-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова.

Члены банды были задержаны в 2014 году. 9 человек - все они выходцы из Средней Азии - раскладывали на трассе шипы, а водителей и пассажиров остановленных машин грабили и расстреливали на месте. Засады устраивали на трассе М4 "Дон" преимущественно ночью. В общей сложности жертвами преступников стали 17 человек. Процесс по этому делу начался около года назад. Теперь тех, кто снова пошел на кровопролитие и остался в живых, ждут новые обвинения.

"По поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело по факту нападения подсудимых на сотрудников правоохранительных органов в Московском областном суде передано в Главное Следственное управление Следственного комитета России для наиболее полного и объективного расследования. Дело принято к производству опытным следователем, который расследовал уголовное дело в отношении участников так называемой "банды ГТА", - сообщила Светлана Петренко.

Четырёх из девяти преступников - тех, кто не участвовал в инциденте - допрашивают следователи. Следующее заседание состоится 8 августа.

Михаил Шекоян, Кирилл Леглер, Дмитрий Шаракин и Дина Самохина, "ТВ Центр".