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Четыре участника "банды GTA" получили пожизненные сроки

12:17
  • четверг
  • 09 августа 2018

Мособлсуд приговорил четырех членов "банды GTA" к пожизненному заключению, еще один получил 20 лет колонии строго режима.

Московский областной суд приговорил четырех членов "банды GTA" к пожизненному заключению, пятый участник получил 20 лет колонии строго режима, передает "Интерфакс".

Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима.  Зафарджон Гулямов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Они признаны виновными в убийстве 17 человек, нападениях и покушениях на убийство.

В "банду GTA", получившую название по аналогии с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto, входили около 15 человек. Участники группы останавливали машины при помощи железных шипов и расстреливали водителей и пассажиров. Серия убийств водителей на дорогах в Москве, Подмосковье и Калужской области произошла в 2012-2014 годах. Всего от рук бандитов погибли 17 человек, еще двое получили ранения.

Изначально на скамье подсудимых были девять человек, однако в августе 2017 года пятеро из них напали на конвоиров. В результате перестрелки трое арестованных - Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Абдумуким Мамадчонов - были убиты. Двое получили ранения - Фазлитдин Хасанов впоследствии умер в больнице, а Хазратхон Додохонов выжил.

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