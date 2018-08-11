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Умер депутат Госдумы Александр Коровников

10:17
  • суббота
  • 11 августа 2018

Депутат Госдумы России Александр Коровников умер в возрасте 63 лет. В нижней палате парламента он представлял жителей Новгородской области. Коровников входил в думский комитет по обороне.

Умер депутат Госдумы Александр Коровников. Об этом сообщает "Интерфакс". Ему было 63 года.

О кончине своего коллеги по фракции заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Он был патриотом, который посвятил свою жизнь вопросам безопасности страны, защиты прав граждан", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.

Коровников избирался депутатом Верховного совета, работал в Счетной палате и МВД. В Госдуме он представлял жителей Новгородской области. Коровников входил в думский комитет по обороне.

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