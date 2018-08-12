Ил-76 задействовали в тушении крупного лесного пожара в Крыму

Для тушения крупного лесного пожара в Крыму из Москвы отправили самолет Ил-76 МЧС России. В ликвидации возгорания уже принимают участие три вертолета Ми-8.

В Крыму в районе Ялтинского заповедника увеличилась площадь природного пожара, но его размеры разнятся. В МЧС сообщают о возгорании на 19 гектарах, а в департаменте по лесному хозяйству республики говорят о 80 гектарах, передает "ТВ Центр".

К ликвидации огня приступил уже третий вертолёта Ми-8. К полудню два из них сделали 30 сбросов воды объемом 150 кубометров. Также для помощи в тушении пожара из Москвы на полуостров вылетел самолет Ил-76 МЧС России. Он способен за один раз сбросить на очаг возгорания до 42 тонн воды.

На данный момент дымка наблюдается и в самой Ялте. До конца дня пожар планируют локализовать. С ним борются более 450 человек, в том числе бойцы Росгвардии и волонтёры. Также в ликвидации задействовано и 58 единиц техники.

По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет.