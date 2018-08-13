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Более 260 человек пострадали при обрушении платформы на концерте в Испании

10:49
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Не менее 266 человек пострадали в результате обрушения деревянной платформы на концерте в рамках фестиваля O Marisquiño в испанском Виго. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Во время концерта на набережной в испанском городе Виго обрушилась деревянная конструция. В результате пострадали 266 человек, передает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером, 12 августа. Концерт проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась. В результате люди упали в воду. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящий момент состояние пятерых человек оценивается как тяжелое. Среди них двое несовершеннолетних.

Погибших в результате инцидента нет.

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