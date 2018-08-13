Близкие Ареты Франклин рассказали о тяжелом состоянии певицы

Знаменитая американская соул-певица Арета Франклин находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в окружении певицы и журналиста Роджера Фридмана, который близко знает семью Франклин. "Королева соула", предположительно, находится "при смерти".

Американская соул-певица Арета Франклин тяжело больна, передает Fox News со ссылкой на несколько источников.

Журналист Роджер Фридман, который близко знаком с ее семьей, сообщил, что родственники артистки "просят молиться" о ней, а также соблюдать их право на частную жизнь. Информацию о болезни 76-летней певицы также подтвердило агентство Associated Press со ссылкой на близкое к Франклин лицо.

Друг певицы Роланд Мартин в понедельник опубликовал совместную фотографию с певицей в Twitter и написал, что "Королева соула" окружена семьей, и он знает о ее состоянии несколько месяцев.

Many of you are asking me to confirm the health status of @ArethaFranklin. Folks, I’ve known for several months. The Queen is surrounded by loved ones. That’s all I will say for now. Please keep her, the family and her longtime support staff in your prayers. pic.twitter.com/F6nMjHQjlP — rolandsmartin (@rolandsmartin) August 13, 2018

Последний раз Франклин выходила на сцену в 2017 году, когда приняла участие в благотворительном концерте, организованном Элтоном Джоном. После этого она отменила все концерты, запланированные на этот год, и вскоре объявила о завершении карьеры.

В 2010 году сообщалось, что Франклин больна раком. Певица опровергала эту информацию.