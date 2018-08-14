В Лондоне автомобиль врезался в заграждение у парламента Великобритании. Сотрудники полиции уже окружили машину.
Автомобиль врезался в заграждение у парламента Великобритании в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.
Машину сразу же окружили около десяти вооруженных сотрудников полиции. Мужчину, который находился за рулем задержали на месте.
Incident outside Parliament! Man arrested and taken away by armed police!! #Westminster #Parliament pic.twitter.com/KMKjOX35F2— Ukfootballflags (@ukfootballflags) 14 августа 2018 г.
По данным Скотланд-Ярда, произошедшее является ДТП, а не попыткой нападения на парламент. Однако кордоны полиции, все же, выставлены для охраны Вестминстерского дворца.
Как передает РИА Новости, в результате инцидента пострадали несколько пешеходов.