В Лондоне автомобиль врезался в заграждение у парламента Великобритании. Сотрудники полиции уже окружили машину.

Автомобиль врезался в заграждение у парламента Великобритании в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Машину сразу же окружили около десяти вооруженных сотрудников полиции. Мужчину, который находился за рулем задержали на месте.

По данным Скотланд-Ярда, произошедшее является ДТП, а не попыткой нападения на парламент. Однако кордоны полиции, все же, выставлены для охраны Вестминстерского дворца.

Как передает РИА Новости, в результате инцидента пострадали несколько пешеходов.