Автомобиль врезался в заграждение у парламента Великобритании в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Машину сразу же окружили около десяти вооруженных сотрудников полиции. Мужчину, который находился за рулем задержали на месте.

Incident outside Parliament! Man arrested and taken away by armed police!! #Westminster #Parliament pic.twitter.com/KMKjOX35F2