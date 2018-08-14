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Автомобиль врезался в заграждение у парламента Великобритании

10:02
  • вторник
  • 14 августа 2018

В Лондоне автомобиль врезался в заграждение у парламента Великобритании. Сотрудники полиции уже окружили машину.

Автомобиль врезался в заграждение у парламента Великобритании в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail

Машину сразу же окружили около десяти вооруженных сотрудников полиции. Мужчину, который находился за рулем задержали на месте.

По данным Скотланд-Ярда, произошедшее является ДТП, а не попыткой нападения на парламент. Однако кордоны полиции, все же, выставлены для охраны Вестминстерского дворца.

Как передает РИА Новости, в результате инцидента пострадали несколько пешеходов.

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