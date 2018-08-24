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Делягин: Европейский союз – символ импотенции

09:18
  • пятница
  • 24 августа 2018

Собирается ли Европа на самом деле добиваться экономической независимости от Вашингтона? Как на намерения Евросоюза восстановить суверенитет реагируют в Соединенных Штатах? И почему страны Старого Света не обращаются к России для совместного противостояния давлению из-за океана? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Михаил Делягин.

В программе "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Европейский союз – символ импотенции, в том числе интеллектуальной. Это вызвано объективными причинами. ЕС создавался как зона заповедной охоты. Но для того, чтобы не было никакой конкуренции, выжгли экономику восточной Европы. Кто-то выкрутился, как поляки, кто-то умер в экономическом смысле – как Болгария. Элиты этих стран лишились корней. И их не смогли подобрать немцы, потому что они не мыслят стратегически, у них нет чувства суверенитета. Их подобрали американцы", - рассказал Делягин.

Полный комментарий политолога смотрите в видео.

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