Собянин открыл движение по Калужскому шоссе от Ватутинок до ЦКАД

Современные и безопасные трассы, бессветофорное движение и увеличение пропускной способности. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл движение по еще одному участку Калужского шоссе в Новомосковском округе столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 августа открыл последний участок реконструированного Калужского шоссе. Дорога, построенная в объезд поселка Ватутинки, позволит водителям значительно сократить время в пути, передает "ТВ Центр".

Новый мост, несколько путепроводов, безопасные пешеходные переходы. А самое главное - километры шумозащитных экранов. Жители ближайших поселков не только не услышат звуков проезжающих машин, но и будут защищены от вредных выбросов.

"В Москве появилась новая первоклассная магистраль от МКАД до ЦКАД - Калужское шоссе. Мы его строили несколько лет в несколько этапов. Первый этап - это развязка на МКАД, затем от МКАД до Сосенок, и сейчас до Центральной кольцевой автомобильной дороги. Это магистраль улучшит транспортное обеспечение порядка полумиллиона москвичей, снизит нагрузку на Киевское и Варшавское шоссе, улучшит движение общественного транспорта. Это важная магистраль, по сути дела центровая ось Новой Москвы", - приводит слова Собянина АГН "Москва".