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Минобороны России заявило о подготовке в Сирии провокации с химоружием

12:05
  • суббота
  • 25 августа 2018

Боевики в Сирии готовят инсценировку "применения химоружия". Она должна послужить поводом для удара западной коалиции по сирийским правительственным объектам. В Персидский залив уже прибыл американский эсминец.

В Сирии террористы при активном участии западных стран готовят новую провокацию с применением химоружия. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России, передает "ТВ Центр".

"Для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам" доставлены восемь емкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура. Также в район Джиср Эш-Шугур прибыла специальная группа подготовленных боевиков, накануне прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", - рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Как и до этого, обвинить во всем планируют Дамаск. Более того, Запад намерен использовать постановку для нанесения нового авиаудара по Сирии. По данным Минобороны, в Персидский залив уже переброшен один из американских эсминцев с 56 крылатыми ракетами на борту. А в Катаре в полной боевой готовности ждет приказа еще и стратегический бомбардировщик ВВС США.

Конашенков также отметил, что есть и косвенные подтверждения того, что Соединенные штаты и их союзники готовят очередной акт агрессии против сирийских властей. На днях представители Вашингтона, Лондона и Парижа, опережая события, уже сделали заявление: их страны решительным образом ответят на применение химоружия Дамаском.

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