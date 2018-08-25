Собянин: парк "Остров мечты" примет первых посетителей в следующем году

Крупнейший в мире парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме откроется уже в 2019 году. На его территории расположатся аттракционы, рестораны, магазины, концертный зал и кинотеатр.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход строительства парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме, передает TVC.RU.

Строительство будет завершено в 2019 году. Парк станет одним из крупнейших в мире крытых тематических детских парков. Его пропускная способность – около 12 миллионов человек в год. На его территории установят аттракционы, организуют тематические зоны, площадки для шоу-программ, откроют рестораны, магазины, а также концертный зал на 3,5 тысячи зрителей и кинотеатр с 17 залами.

"В Москве создано много парков - детских, спортивных площадок, но явно городу не хватает большого тематического парка мирового уровня. В московском регионе проживает около двух миллионов детей и подростков, такая площадка несомненно будет востребована", - подчеркнул градоначальник.