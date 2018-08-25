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Собянин: парк "Остров мечты" примет первых посетителей в следующем году

14:37
  • суббота
  • 25 августа 2018

Крупнейший в мире парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме откроется уже в 2019 году. На его территории расположатся аттракционы, рестораны, магазины, концертный зал и кинотеатр.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход строительства парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме, передает TVC.RU.

Строительство будет завершено в 2019 году. Парк станет одним из крупнейших в мире крытых тематических детских парков. Его пропускная способность – около 12 миллионов человек в год. На его территории установят аттракционы, организуют тематические зоны, площадки для шоу-программ, откроют рестораны, магазины, а также концертный зал на 3,5 тысячи зрителей и кинотеатр с 17 залами.

"В Москве создано много парков - детских, спортивных площадок, но явно городу не хватает большого тематического парка мирового уровня. В московском регионе проживает около двух миллионов детей и подростков, такая площадка несомненно будет востребована", - подчеркнул градоначальник.

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Сергей Собянин осмотрел ход строительства парка "Остров мечты"
Сергей Собянин осмотрел ход строительства парка "Остров мечты"
Ход строительства парка "Остров мечты"
Ход строительства парка "Остров мечты"
Ход строительства парка "Остров мечты"
Ход строительства парка "Остров мечты"
Ход строительства парка "Остров мечты"
Ход строительства парка "Остров мечты"
Сергей Собянин осмотрел ход строительства парка "Остров мечты"
Сергей Собянин осмотрел ход строительства парка "Остров мечты"
Макет парка "Остров мечты"
Макет парка "Остров мечты"
Ход строительства парка "Остров мечты"
Ход строительства парка "Остров мечты"
Ход строительства парка "Остров мечты"
Ход строительства парка "Остров мечты"
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