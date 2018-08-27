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В Сети появился ролик об открытии Собяниным фестиваля "Спасская башня"

16:43
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В соцсетях появилось видео об открытии мэром Москвы Сергеем Собяниным фестиваля "Спасская башня". Он проходит в Москве с 24 августа по 2 сентября.

В интернете появилось видео об открытии Сергеем Собяниным фестиваля военных оркестров "Спасская Башня". Ролик размещен на странице TVC+ в социальной сети "ВКонтакте".

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве с 24 августа по 2 сентября. В этом году лучшие оркестры из России и других стран-участниц выступают не только на Красной площади, но и в парках столицы. Кроме того, впервые шоу проходит и в дневное время.

За 11 лет в фестивале приняли участие более 160 коллективов из 54 стран мира. Его зрителями стали более 650 тысячи человек.

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Фестиваль "Спасская башня"
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