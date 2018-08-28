Путин пообещал в среду дать развернутый комментарий по пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин заявил, что шаги по реформе пенсионного законодательства должны быть всесторонне просчитаны и должны работать на благо будущих поколений.

Реформа пенсионного законодательства должна быть всесторонне рассчитана. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на президента России Владимира Путина.

Глава государства подчеркнул, что реформа должна работать на благо будущих поколений. Путин также отметил, что все решения по изменению пенсионного законодательства, связанные с соблюдением интересов людей старшего поколения, должны приниматься с опережением. Президент отметил, что данный вопрос касается миллионов людей, поэтому все решения в этой сфере должны быть справедливые и для их принятия нужен взвешенный, неформальный подход.

Путин пообещал, что в среду детально сформулирует свое отношение к пенсионной реформе и выскажет его.