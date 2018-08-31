Существует угроза второго взрыва на заводе ОПК в Нижегородской области

Спасатели ищут трех человек, которые пропали после взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. На данный момент известно о трех погибших и трех пострадавших. Из-за пожара существует угроза повторной детонации.

Спасатели ищут трех пропавших после взрыв на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области, сообщает ТАСС. На данный момент известно о трех погибших и трех госпитализированных. Источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что существует угроза повторного взрыва из-за пожара, возникшего из-за первого взрыва. Тушение ведется по третьему, повышенному уровню сложности. Завод оцеплен. Следственный комитет начал проверку. На месте работают следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Взрыв на оборонном заводе имени Свердлова произошел утром 21 августа. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса. После взрыва произошел пожар на площади 100 квадратных метров.