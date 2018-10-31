Небензя назвал ЕС и США ответственными за невыполнение минских соглашений

Украина продолжает саботировать минские договоренности, поскольку знает, что расплачиваться за это будет Россия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он возложил ответственность за невыполнение Киевом минских соглашений на ЕС и США.

Евросоюз и США несут ответственность за то, что украинские власти не выполняют минские договоренности, заявил в ходе заседания Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"В том, что киевская власть не выполняет минские договоренности, виноваты вы – ЕС и США. ЕС и США нам твердят, что антироссийские санкции будут сняты, когда будут выполнены минские договоренности. А поскольку эти договоренности не выполняет нынешняя киевская власть, то такая позиция означает приглашение Украине продолжать саботировать минские соглашения, поскольку расплачиваться за это будет Россия. Киев с удовольствием этим пользуется", - сказал он.

Российский дипломат также подчеркнул, что предстоящие выборы в ДНР и ЛНР, обсуждаемые Совбезом, не нарушают минских договоренностей. В документе, под которым поставила подписи нормандская четверка, речь идет о муниципальных выборах, а 11 ноября в Донецке и Луганске изберут глав республик и депутатов, отметил Небензя.