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Козак: правительство зафиксировало цены на топливо на уровне июня 2018 года

22:27
  • среда
  • 31 октября 2018

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, провел совещание о мерах по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов. В результате правительство договорилось с нефтяниками о стабилизации цен на топливо.

Правительство и нефтяники пришли к соглашению по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. Это произошло по завершении совещания  с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний, сообщает "ТВ Центр".  

В нем также приняли участие представители Минфина и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Были  рассмотрены предложенные правительством документы, предусматривающие обязательства для компаний по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам. Вице-премьер подчеркнул, что рассчитывает на подписание пакета соглашения нефтяными компаниями не позднее 1 ноября.

"Ситуация должна буквально с завтрашнего дня (с 1 ноября, - прим. ред.) начать успокаиваться", - заявил Козак.

По его словам, правительство на совещании договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать оптовые цены на бензин и дизель на уровне июня 2018 года до конца этого года.

"Стороны договорились о том, чтобы все вертикально-интегрированные компании, а также все независимые НПЗ [нефтеперерабатывающие заводы] приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизеля в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А цены оптовые должны быть зафиксированы на июнь 2018 года. Мы зафиксировали оптовые цены, они взяли на себя обязательства", - приводит его слова ТАСС.

Козак добавил, что само соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года. При необходимости оно может быть продлено.

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Вице-премьер Дмитрий Козак
Вице-премьер Дмитрий Козак
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