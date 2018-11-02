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Хачатурова освободили от должности генсека ОДКБ

15:03
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров освобожден от должности по просьбе Армении. Ереван обвиняет его в свержении конституционного строя в 2008 году.

Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря ОДКБ, говорится за сайте организации. Исполняющим обязанности генсека назначен его заместитель Валерий Семериков.

"В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена", - говорится в сообщении.

Специальная следственная служба Армении обвинила генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя страны в 2008 году. Тогда он командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил страны. Позднее суд санкционировал арест Хачатурова. В связи с этим Ереван предложил государствам-членам ОДКБ заменить генсека организации.

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Юрий Хачатуров
Юрий Хачатуров
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