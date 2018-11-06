В поселке в ЕАО после взрыва газа ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Приамурский Еврейской автономной области, где произошел взрыв газа в жилом доме.

Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в жилом пятиэтажном доме в поселке Приамурский в Еврейской автономной области. Один из них с серьезными ожогами в реанимации, у других отравление угарным газом. 120 человек пришлось эвакуировать, передает "ТВ Центр".

В населенном пункте введен режим ЧС. Хлопок произошел во вторник рано утром, затем начался пожар. Взрывной волной повредило перекрытия первого и второго этажей, нанесен ущерб восьми квартирам. Дом отключен от всех коммуникаций, сейчас идет разбор завалов. Также специалисты обследуют здание с помощью комплекса "Струна", чтобы выяснить, можно ли жильцам возвращаться.