В убийстве женщины с сыном в Москве подозревают ее сожителя

В жестоком убийстве матери и ее 12-летнего ребенка подозревают 38-летнего уроженца Владимирской области, он мог быть сожителем убитой. К расследованию дела подключились опытные криминалисты центрального аппарата СКР.

Сотрудники столичной полиции разыскивают 38-летнего уроженца Владимирской области – его подозревают в жестоком убийстве женщины и ребенка, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, он был сожителем убитой.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, криминалисты центрального аппарата СК помогут в расследовании двойного убийства.

"Председатель СК России поставил криминалистам и следователям задачу собрать и зафиксировать исчерпывающие доказательства, подтверждающие причастность конкретных лиц к совершению этого преступления, установить мотивы убийства и все его обстоятельства", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Вечером 7 ноября в одной из квартир дома по улице Софьи Ковалевской были обнаружены тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц