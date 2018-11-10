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В Москву в начале недели придут арктические холода

15:59
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Температура воздуха в Московском регионе в начале следующей недели опустится до минус 10 градусов ночью и в предутренние часы. Днем будет около нуля градусов, что на три градуса ниже положенной климатической нормы.

В начале предстоящей недели в Московском регионе температура воздуха опустится до 10 градусов мороза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Перед этим, 11 ноября, ожидается малооблачная погода. Ночью будет до минус пяти градусов, днем около нуля градусов.

В понедельник в ночные и предутренние часы температура в Москве опустится до шести-восьми градусов мороза, а в Подмосковье - до минус 10 градусов. Днем будет около нуля градусов, что на три градуса ниже положенной климатической нормы.

13 ноября характер метеоусловий и температура существенно не изменятся. В среду скажется влияние наступающего с северо-запада атлантического циклона. А ближе к вечеру начнется снег, слабая метель. Ночью холод ослабеет до минус шести градусов.

В четверг, 15 ноября, осадки продолжатся. Днем ожидается до плюс трех градусов. В пятницу, 16 ноября, потеплеет. Днем будет до пяти градусов тепла.

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