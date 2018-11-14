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Собянин поблагодарил журналистов за помощь в информировании жителей столицы

19:39
  • среда
  • 14 ноября 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников СМИ со 100-летием со дня основания Союза журналистов России. Глава города выразил благодарность за помощь в информировании жителей столицы и нахождении решений в разных ситуациях.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил журналистам благодарность за работу по информированию жителей столицы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на выступление главы города на торжественном вечере в честь 100-летия Союза журналистов России.

"Я от всего сердца благодарю вас за помощь, которую вы оказываете в работе по информированию жителей города, за оказание помощи в нахождении тех или иных решений. Спасибо вам большое", - сказал мэр.

По его словам, в наше время работать в таком густонаселенном городе как Москва без журналистов невозможно. Собянин подчеркнул, что именно работники СМИ помогают донести свою позицию до жителей 12-миллионного мегаполиса, и получить от них реакцию на эту позицию. Мэр отметил, что власти и журналисты в столице выполняют общую задачу - делают город "добрее, лучше, красивее".

"Большевики видимо хорошо понимали значимость журналистов для судеб нашей страны, если в 1918 году в очень беспокойные времена создали этот союз. Наверное, вряд ли они могли предположить, что 100-летие будут праздновать не в коммунистической России, а в капиталистической. И вряд ли они могли предположить, что только в Москве будет журналистов будет в пять раз больше, чем во всей России в 1918 году", - отметил Собянин.

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