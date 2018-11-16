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КС России пригласил Евкурова и Кадырова на рассмотрение дела о границе субъектов

16:00
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Конституционный суд России пригласил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкуров и главу Чечни Рамзана Кадырова на заседание по вопросу о границе между республиками. Также КС уведомил о публичном слушании Народное собрание республики Ингушетия и парламент Чечни.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров приглашены Конституционным судом России на заседание по вопросу о границе между республиками. Об этом сообщает "Интерфакс".

Также Конституционный суд России уведомил о публичном слушании о проверке конституционности соглашения "Об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой", которое назначено на 27 ноября, Народное собрание республики Ингушетия для их участия в рассмотрении дела.

Кроме того, на слушание дела приглашены парламент Чечни, полномочные представители Госдумы, Совета Федерации и президента страны, Генпрокуратуры России, Минюста в Конституционном Суде, Конституционный суд республики Ингушетия, а также Всемирный конгресс ингушского народа.

КС России 14 ноября принял к рассмотрению запрос Евкурова о проверке конституционности соглашения "Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" и утвердившего это соглашение закона.

Договор о переделе границы между Ингушетией и Чечней был подписан в Магасе в конце сентября. Ожидаемое подписание документа вызвало резкую критику со стороны местных жителей.

Ранее Евкуров подчеркивал, что физической передачи территорий Ингушетии и Чечни друг другу не будет. Кадыров же называл решение по административной границе между республиками "правильным шагом к дальнейшему укреплению братских добрососедских отношений".

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