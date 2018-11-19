Приговор по делу о смерти Сергея Магнитского могут отменить

Новое уголовное дело возбуждено против известного финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. Уже осужденного заочно в нашей стране бизнесмена на этот раз заподозрили в создании транснационального преступного сообщества и в ближайшее время объявят в международный розыск. Кроме того, в ведомстве заявили о возможной причастности Браудера к серии смертей его компаньонов, в числе которых — юрист Сергей Магнитский.

Организация преступного сообщества, в котором теперь обвиняется некогда крупнейший иностранный инвестор нашей страны Уильям Браудер, — лишь вершина айсберга. Гораздо важнее не как деньги выводили через офшоры, а то как Браудер заметал следы. Его сообщники загадочно умерли один за другим: Октай Гасанов и Валерий Курочкин от острой печеночной и сердечной недостаточности в 2007 и 2008, Сергей Коробейников в том же году выпал из окна. Согласно новым данным, смерти эти не были случайными, передает "ТВ Центр".

"Рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионно-химических веществ, содержащих соединения алюминия, которое спровоцировало развитие у них острой сердечно-печеночной недостаточности. Таким образом, была инсценирована картина естественной смерти", - заявил представитель Генпрокуратуры Михаил Александров.

Причем, травили, судя по всему, систематически. Смерть еще одного фигуранта этого дела стала причиной международного скандала. Сергей Магнитский - юрист фонда Браудера - был арестован в 2008 и помещен под стражу. Спустя 11 месяцев Магнитский скончался в СИЗО также от острой сердечной недостаточности.

"Проверяется версия о насильственном характере смерти Сергея Магнитского путём отравления и причастности к его организации Уильяма Браудера. Эта версия является весьма вероятной", - сообщил Александров.

Реакция Запада — так называемый "Акт Магнитского", персональные санкции, в отношении тех, кого посчитали причастными к смерти. В списке 60 чиновников. Главным лоббистом принятия документа был все тот же Уильям Браудер.

"Ведь они же построили на этом целую концепцию антироссийских санкций. Помните, это ведь тогда все начиналось. Список Магнитского, международный резонанс. О том, как злые русские правоохранители адвоката в тюрьме довели. Сегодня, если из фундамента выдернуть этот краеугольный камень, разоблачить Браудера, то вся пирамида рухнет", - уверен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Мотив Браудера подтверждается и показаниями сокамерника Магнитского журналиста Олега Лурье. Сосед поведал ему много интересного, например, о том, как нанятые Браудером адвокаты пытались заставить его изменить показания. Позже давление оказывалось и на самого Лурье. Все точки над i может расставить только экспертиза останков Магнитского. Яды с добавлением алюминия, поясняют эксперты, оседают в костях. И тут еще одна удивительная деталь, уже из области политической химии. В России отравляющие вещества с алюминием не производят, все запасы уничтожены. Зато в странах НАТО до сих пор проводят опасные эксперименты.

"Вот та самая знаменитая химическая лаборатория в Портон-Дауне, в нескольких километрах от скандально известного Солсбери, где как бы якобы какие-то мистические сотрудники попытались отравить Скрипаля, так вот как раз там разрабатываются эти боевые отравляющее вещества", - указывает политолог Мартынов.

Скрипалей вспомнил и сам Браудер. В его твитах, кажется, все обвинения в адрес России: начиная от инициативы Гааги расширить действие акта Магнитского в ЕС — до выборов нового главы Интерпола.

"Накануне принятия решения, должен ли российский представитель стать президентом Интерпола, российская прокуратура проводит масштабную пресс-конференцию о том, как они будут разыскивать меня в любой точке мира. Я действительно задел за живое "актом Магнитского", - пишет Браудер.

Американская сторона уже запросила документы. В деле больше тысячи страниц. Впрочем, учитывая, что из отмытых Браудэром денег — 2 миллиона долларов были направлены на финансирование Демократической партии США, перспективы весьма туманные. А вот расследование дела о смерти Магнитского, не исключили в прокуратуре, вполне может быть возобновлено с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

Матвей Шестаков, Александр Шкарбанов, Андрей Талалай. "ТВ Центр".