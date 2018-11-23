Путин в Ялте покормил рыбок

Владимир Путин перед началом заседания Госсовета по реализации майского указа покормил рыбок в пруду. Компанию ему составил глава "Сбербанка" Герман Греф.

Владимир Путин в пятницу провел заседание Госсовета. Встреча прошла в Ялте, в санатории "Мрия". Перед началом заседания президент осмотрел территорию комплекса и побывал в японскому саду, где покормил рыбок. Об этом сообщает TVC.RU. Сопровождал его глава "Сбербанка" Герман Греф.

Заседание Госсовета в Крыму прошло в новом формате. Участники собрались за круглыми столами, каждый из которых относится к приоритетным направлениям при реализации майского указа. При этом встреча проходит "без галстуков".