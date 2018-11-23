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Путин в Ялте покормил рыбок

15:43
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Владимир Путин перед началом заседания Госсовета по реализации майского указа покормил рыбок в пруду. Компанию ему составил глава "Сбербанка" Герман Греф.

Владимир Путин в пятницу провел заседание Госсовета. Встреча прошла в Ялте, в санатории "Мрия". Перед началом заседания президент осмотрел территорию комплекса и побывал в японскому саду, где покормил рыбок. Об этом сообщает TVC.RU. Сопровождал его глава "Сбербанка" Герман Греф.

Заседание Госсовета в Крыму прошло в новом формате. Участники собрались за круглыми столами, каждый из которых относится к приоритетным направлениям при реализации майского указа. При этом встреча проходит "без галстуков".

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Владимир Путин в Ялте покормил рыбок
Владимир Путин в Ялте покормил рыбок
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