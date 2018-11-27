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Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Элины Мурашкиной

12:10
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 15-летней Элины Мурашкиной. У неё редкая болезнь - остеосаркома. И после курса химиотерапии нужна сложная операция. Чтобы девочка могла ходить, пораженный участок кости предстоит заменить современным эндопротезом.

Разгадать секреты фотосинтеза и разобрать сложную химическую формулу для 15-летней Элины из Ижевска не составляет никаких проблем. С домашним заданием справляется моментально. Она из тех редких детей, которым в школе нравятся абсолютно все предметы!

"Хотела бы, возможно, связать свою жизнь с физикой, математикой, может быть, в какой-то степени с химией, но с какой-то конкретной профессией я еще не определилась", - сказала Элина Мурашкина.

Она и со спортом всегда дружила - волейбол, футбол. Но этим летом в лагере после соревнований почувствовала сильную ноющую боль в ноге. Мама забеспокоилась сразу.

"В связи с тем, что мы уже знакомы с онкологией, я, конечно, испугалась. Почему-то сразу промелькнула мысль именно, что рак кости может быть", - призналась мама Элины Лиана Мурашкина.

Сделали рентгенографию, провели все необходимые исследования. Опасения мамы подтвердились – остеосаркома. Болезнь атаковала Элину снова, спустя годы, в иной форме. Еще в трехмесячном возрасте ей поставили диагноз - ретинобластома - опухоль сетчатки. Три года длилось лечение - и в Москве, и в Ижевске. Ни той операции, ни курсов химиотерапии девочка практически совсем не помнит. Ей никогда и не говорили о серьезной болезни.

"Когда она узнала сейчас, что у нее был тогда рак и сейчас - конечно, было очень тяжело, тяжело приняли всю информацию. И слезы были, но потом мы взяли себя в руки, будем бороться", - сказала Лиана Мурашкина.

Она снова прошла курс химиотерапии. А на этой неделе Элине предстоит операция, которая еще совсем недавно означала бы неизбежную ампутацию ноги и дальнейшую инвалидность. Однако в последние годы всё чаще проводится эндопротезирование - замена пораженных участков костей и суставов искусственными конструкциями. Вот и для Элины, считают врачи, спасением может стать изготовленный персонально для нее эндопротез.

"Поскольку девочка еще в раннем подростковом возрасте, то у нее еще организм будет продолжать расти и именно для этой цели нам будет необходим именно "растущий" эндопротез, который в течение нескольких лет будет раздвигаться и позволять конечности расти вместе с пациенткой", - пояснила врач, детский онколог НМЦИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Екатерина Тютикова.

Это значит, что Элина без проблем сможет ходить. Но если сама операция бесплатна и проводится по специальной квоте, то эндопротез импортный и стоит довольно дорого. Почти 700 тысяч рублей. Собрать такие деньги для семьи, в которой еще два маленьких ребёнка, совершенно нереально, но помочь может каждый. Для этого нужно отправить любую сумму цифрами в SMS на номер 6162. А Элина и накануне операции старается не пропускать школу, с удовольствием пришла на концерт, устроенный фондом "Подари жизнь" для пациентов клиники. Она из тех, кто просто уверен.

Юлия Богоманшина, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

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Элина Мурашкина
Элина Мурашкина
Элина Мурашкина
Элина Мурашкина
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