Российские военные вышли к административным границам Луганской народной республики (ЛНР).

Достичь этого удалось благодаря успехам ВС России в районе Мясожаровки – они продвинусь вглубь на 1,5 километра, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Улучшение тактического положения позволит вести более прицельный огонь по украинским войскам в районе Лозовой.

На прошлой неделе ВСУ попали в огневой мешок под Лисичанском (ЛНР). ВС России простреливают практически все пути отступления противника.