Взрыв газа в Уфе был попыткой убить соседа

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и умышленной порче имущества после взрыва и пожара в квартире в Уфе.

Следствие считает, что владелец квартиры, где произошел взрыв, намеренно нарушил работу газовой системы, чтобы убить соседа. Подозреваемый демонтировал установленную за долги по услугам ЖКХ заглушку с газовой трубы и пустил газ в квартиру.

В результате взрыва и последующего пожара пострадал сам хозяин квартиры, а также другая жительница дома. Также сильные повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Соседи мужчины утверждают, он инвалид и пьяница, к которому неоднократно вызывали полицию. Сам мужчина заявил, что в момент ЧП "немножко спал".

Взрыв и пожар на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ладыгина в Уфе произошли в воскресенье утром. Жильцов дома эвакуировали. В настоящий момент пять семей находятся в пункте временного размещения.