Российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.

Село взяли подразделения группировки "Восток", сообщили в Минобороны России. Наши бойцы заняли более выгодные рубежи на данном участке фронта.

Левадное находится между городом Гуляйполе и поселком Великая Новоселка на северо-востоке Запорожской области недалеко от границы региона с ДНР.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили населенный пункт Михайловка в ДНР.