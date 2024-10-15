Покупатели сетевых супермаркетов массово пожаловались на отравление зефиром

Покупатели сетевых магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" пожаловались на отравление зефиром "Жизель" на мальтитном сиропе.

Ранее в telegram-каналах появились сообщения о том, что якобы десятки человек пожаловались на вздутие, диарею и боли в животе после употребления зефира.

В компании X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") заявили, что не нашли жалоб на зефир на каналах обратной связи. Тем не менее, продажи остановлены до выяснения всех обстоятельств, передает РИА Новости.

До этого жалобы поступали от покупателей зефира на мальтите из "Вкусвилла". В компании заявили, что продукт прошел плановые лабораторные проверки. В составе зефира действительно содержится заменитель сахара - мальтит. При чрезмерном употреблении он может оказывать слабительное действие, соответствующее предупреждение есть на упаковке.